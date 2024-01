Mo: famiglie ostaggi israeliani iniziano 24 ore di eventi per i 100 giorni da rapimento

Tel Aviv, 13 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Un gruppo di famiglie di ostaggi israeliani ha iniziato una maratona di 24 ore di eventi per ricordare il centesimo giorno, domani, del loro rapimento da parte di Hamas. Le manifestazioni inizieranno con un messaggio del presidente francese Emmanuel Macron che verrà trasmesso nel quartier generale del Forum delle famiglie degli ostaggi e delle persone scomparse di Tel Aviv. Manifestazioni si terranno in Israele e in tutto il mondo per ricordare il triste traguardo dei 100 giorni di prigionia delle persone rapite da Hamas il 7 ottobre.

Si ritiene che 132 ostaggi siano ancora a Gaza dopo che 105 sono stati liberati durante una tregua durata una settimana a fine novembre. In precedenza erano stati rilasciati quattro ostaggi e uno era stato salvato dai militari israeliani. Sono stati recuperati anche i corpi di otto ostaggi e tre ostaggi sono stati uccisi per errore ddll’Idf. Le Forze di Difesa Israeliane hanno confermato la morte di 25 persone ancora detenute da Hamas, citando nuove informazioni ottenute dalle truppe che operano a Gaza. Un’altra persona risulta scomparsa dal 7 ottobre e il suo destino è ancora sconosciuto.