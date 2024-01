“Le scelte politiche ultimamente operate dal movimento ‘Noi Campani’, non trovano la nostra condivisione, pertanto dichiariamo di non rappresentare più in Consiglio Regionale il movimento ‘Noi Campani’. Questa nostra diversa posizione politica vuole anche impedire a soggetti terzi e diversi di promuovere a nostro nome azioni da noi politicamente non condivise. Questa prima scelta prescinde, da quelle che saranno le diverse valutazioni che liberamente ed indipendentemente ognuno di Noi, poi, vorrà fare e\o compiere”, così in una nota i consiglieri regionali Maria Luigia Iodice e Gino Abbate.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia