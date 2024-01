E’ sannita il nuovo presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali

E’ originario di San Leucio del Sannio il Presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, l’infettivologo Roberto Parrella, Direttore UOC Malattie infettive ad indirizzo respiratorio presso l’Ospedale Cotugno di Napoli. Il dottor Parrella è rimasto legato al Comune di origine. I sanleuciani ricordano con affetto il padre Manfredi, primario pneumologo presso l’ospedale Monaldi di Napoli per la grande umanità e disponibilità e lo zio Giuseppe per lungo tempo Arciprete. Tutta San Leucio esprime quindi soddisfazione ed orgoglio per questa importante nomina a livello nazionale e i cittadini si augurano di averlo come ospite in paese quanto prima per testimoniare l’affetto e la stima che da sempre hanno avuto nei confronti del dott. Parrella e della sua famiglia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia