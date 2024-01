Il reintegro di Pastina è dettato anche dalle poche opportunità offerte dal mercato. Carli ha fatto un tentativo per Mantovani della Ternana trovando però la porta chiusa; ha ripensato a Boccia del Cagliari – attualmente in prestito al Novara – ma si tratta di un profilo giovane come Pastina e a quel punto è prevalsa la volontà di valorizzare un prodotto del proprio vivaio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia