Salute: Ascani, ‘destra taglia fondo su disturbi alimentari, si riveda scelta sciagurata’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Le brutte sorprese dell’ultima legge di bilancio del governo Meloni non finiscono mai: la destra ha tagliato il Fondo di 25 milioni che il governo Draghi, grazie al lavoro del ministro Speranza e all’impegno del Partito democratico, aveva introdotto a sostegno di quanti soffrono di disturbi alimentari. Dal prossimo 31 ottobre, invece, ci saranno zero euro destinati a sostenere le già poche strutture che esistono nel nostro Paese: circa 3 milioni di persone che oggi soffrono di questi disturbi saranno completamente abbandonate a se stesse”. Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.

“In tantissimi si stanno mobilitando per chiedere a Giorgia Meloni e al suo governo di rivedere questa scelta sciagurata. Il Partito Democratico è al loro fianco e al fianco di tutti gli operatori e le operatrici che chiedono con forza di mettere al centro delle politiche del governo la salute mentale e la battaglia per sostenere chi soffre di patologie legate all’alimentazione”, ha concluso.