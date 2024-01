Coni: Malagò incontra Edi Rama, oltre un’ora di colloquio su temi sportivi e socioeconomici

Tirana, 11 gen. – (Adnkronos) – Oltre un’ora di confronto cordiale per rafforzare ancora di più il legame tra Italia Albania. Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Tirana per la firma di un accordo di cooperazione tecnico-sportiva con il Comitato olimpico albanese, è stato ricevuto nel pomeriggio dal Primo Ministro Edi Rama. Il premier, ex Ministro dello sport, che prima della sua carriera politica ha vestito la maglia della Nazionale di basket, ha discusso con Malagò non soltanto degli aspetti legati alla partnership sportiva siglata oggi, ma anche di temi socioeconomici che riguardano entrambi i Paesi, a conferma del solido rapporto tra Italia e Albania.