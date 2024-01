Provare e riprovare, fino allo sfinimento. La soluzione ai guai non si trova per incanto, ma solo attraverso test infiniti per consentire alla squadra di memorizzare i nuovi codici tattici. La truppa giallorossa non sembra averli ancora perfettamente metabolizzati, ma Auteri non si perde d’animo: scuote la testa e allarga le braccia quando le cose non vanno come vorrebbe, ma un attimo dopo è già lì pronto a distribuire suggerimenti ai suoi, ad educarli, a spronarli affinché coniughino la necessaria intensità con le consegne tattiche affidate loro dalla nuova guida della Strega. Non trascura niente il tecnico siracusano: organizzazione e tempi di gioco, geometrie, ma anche la riaggressione senza palla, per far sì che il Benevento riesca a trovare con più facilità la strada della porta avversaria, senza dimenticarsi delle esigenze di copertura.

