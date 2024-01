Tennis: Atp Brisbane, Arnaldi ko ai quarti con Safiullin

Brisbane, 5 gen. (Adnkronos) – La corsa di Matteo Arnaldi si ferma ai quarti di finale del torneo Atp di Brisbane. L’azzurro, numero 44 del mondo, è stato battuto in due set con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-2 dal russo Roman Safiullin, numero 39 Atp. La gara è stata anche interrotta per pioggia per una ventina di minuti ma non ha cambiato le sorti della sfida. Il russo in semifinale affronterà il danese Holger Rune, numero 8 del mondo che ha eliminato l’australiano James Duckworth, numero 116, per 6-2, 7-6 (8-6).