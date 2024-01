Sudafrica: Pistorius esce dal carcere 11 anni dopo l’omicidio della fidanzata

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – E’ stato rilasciato l’ex atleta paralimpico Oscar Pistorius, dopo 9 anni dietro le sbarre in Sudafrica per l’omicidio, compiuto il giorno di San Valentino del 2013, della fidanzata Reeva Steenkamp. Lo riferisce la Bbc che cita funzionari secondo i quali Pistorius è da questa mattina “a casa”.

Il 37enne è stato condannato per omicidio nel 2015. Gli è stata inflitta una condanna a 13 anni e cinque mesi. Vivrà in libertà vigilata fino al 2029, condizioni rigorose che gli impediranno anche di parlare con i media fino alla fine della pena.