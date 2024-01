Undici accorpamenti per il dimensionamento delle scuole nel beneventano come impostato dalla Regione a Palazzo Santa Lucia lo scorso fine anno, con schema dimensionamento avviato alla pubblicazione sul Burc per lunedì prossimo. In assenza di una proposta dal territorio – considerato che quella emersa dal tavolo convocato dalla Provincia di salvaguardare tutte le autonomie scolastiche era stata ritenuta irricevibile in Regione – le scelte sono state fatte a Napoli, invero non applicando il criterio meccanico dei 900 alunni per autonomia.

