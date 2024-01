Politica: è morto Giulio Santagata, fondatore dell’Ulivo e ministro con Prodi

Roma, 5 gen (Adnkronos) – E’ morto oggi a Modena all’età di 74 anni Giulio Santagata. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Originario di Zocca, lo stesso paese di Vasco Rossi, Santagata è stato uno dei fondatori dell’Ulivo, stretto collaboratore di Romano Prodi e protagonista della stagione dei governi di centrosinistra.

Ex parlamentare, eletto per la prima volta con la Margherita, è stato ministro per l’Attuazione del programma fino al 2008 ma a palazzo Chigi era arrivato già nel 1996 come consigliere economico di Prodi, che poi seguì anche a Bruxelles alla Commissione europea.

Santagata è stato uno dei fautori dei successi del centrosinistra, organizzatore dei Comitati per Prodi, poi della campagna elettorale con il pullman che portò il Professore in giro per l’Italia e poi alla vittoria delle elezioni nel ’96 e nel 2006. Suo il programma dell’Ulivo, con la ‘Fabbrica del programma’, e poi anche quello dell’Unione di 281 pagine.