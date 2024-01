Milano: domenica chiude Senstation on Ice, spettacoli e consegna dei giocattoli raccolti

Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Plenitude Senstation On Ice, l’entertainment format di Grandi Stazioni Retail, con il supporto di Plenitude in qualità di partner, sta per volgere al termine. Restano ancora due giorni per respirare l’atmosfera natalizia nella pista di pattinaggio che chiude ufficialmente domenica 7 gennaio.

Dalle 16 alle 19, le pattinatrici professioniste della scuola Icelab di Bergamo intratterranno il pubblico con evoluzioni scenografiche sui pattini distribuendo i coloratissimi Candy Canes, i tipici bastoncini di zucchero di Natale, a tutti i bimbi. L’evento di chiusura di Plenitude Senstation On Ice sarà anche l’occasione per consegnare i giocattoli raccolti durante questo mese all’associazione Obm Onlus, che saranno poi donati all’Ospedale Pediatrico Vittore Buzzi di Milano.

Dicembre è stato un mese ricco di soddisfazioni per Plenitude Senstation On Ice, con il pubblico accorso numeroso anche quest’anno a confermare il successo di un progetto fortemente voluto da Grandi Stazioni Retail per restituire alla collettività uno dei luoghi più importanti della città, Piazza Duca D’Aosta.