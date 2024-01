Calcio: Zenga torna negli Emirati, sarà l’allenatore dell’Emirates Club di Iniesta

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Walter Zenga torna negli Emirati Arabi e allenerà l’Emirates Club. L’ex portiere ha firmato un contratto di una stagione e mezza per la squadra che schiera Andres Iniesta. Zenga, 63 anni, è stato allenatore di diversi club emiratini e italiani.

Thani Al Shehhi, membro del Consiglio di amministrazione della società, ha ringraziato l’ex staff tecnico guidato da Luis Planugama per i servizi forniti al club durante il periodo precedente e ha elogiato i suoi rapporti professionali con l’Emirates Club, augurandogli successo. Ha inoltre “dato il benvenuto al nuovo direttore tecnico, Walter Zenga, e ha ricordato i suoi successi e il suo grande nome nel mondo del calcio. Aspiriamo a che l’immagine della squadra cambi con l’allenatore italiano Zenga, e allo stesso tempo lavoreremo e ci impegneremo affinché i Falcons appaiano in un modo che soddisfino le aspirazioni dei loro tifosi”.

Da parte sua, l’allenatore italiano, “ha ringraziato la dirigenza del club, guidata da Youssef Al-Batran, per la fiducia e il sostegno”, ed “ha elogiato l’Emirates Club, definendolo un grande club. che merita di essere in una posizione migliore di quella attuale. Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di lavoro e le mie esperienze globali e locali nella Lega degli Emirati Arabi Uniti per servire la squadra e farla avanzare”. Riguardo a come affrontare la squadra nella prossima fase, Zenga ha detto: “Questa è una cosa normale nel calcio, inizierò a incontrare i giocatori dopo aver visto alcune partite, sottolineando che l’importante sono i giocatori e la loro risposta per infondere i principi dello spirito di squadra e del gioco di squadra. Spero anche nel sostegno dei tifosi della squadra durante la prossima fase, che richiede l’unione di tutti”.