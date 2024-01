Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – E’ in stato di fermo il rumeno di 23 anni indagato per il duplice omicidio delle due donne rumene trovate senza vita all’alba di oggi all’alba di oggi a Naro (Agrigento). Il provvedimento è stato appena emesso dal Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, che coordina l’inchiesta. L’uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, verrà a breve trasferito in carcere.