Agrigento: duplice omicidio donne, entrambe erano rumene

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – Le due donne trovate morte all’alba di oggi a Naro, piccolo centro dell’agrigentino, eran entrambe rumene. I carabinieri, coordinati dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella, stanno indagando per fare luce su quanto accaduto. Una delle due donne è stata trovata carbonizzata e l’altra in un lago di sangue, nelle loro rispettive abitazioni. Si stanno cercando collegamenti tra le due vittime. Al momento, come confermano ambienti giudiziari all’Adnkronos, non ci sarebbero dei fermi.