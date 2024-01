Intervento del presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Benevento, Maurizio Manna, sul caso sollevato da Il Sannio Quotidiano, in merito alla sola farmacia di turno aperta a Natale e Santo Stefano e poi di nuovo a Capodanno, con il formarsi di lunghissime code e forti disagi per l’utenza. Per il presidente disservizi legati al picco dell’influenza e alla forte diffusione Covid-19, con impennata per richieste di farmaci: servizio programmazione turni ad ogni modo da non riprogrammare ma per lenire disagi al tempo stesso azione di lavoro sul piano del servizio generale nel capoluogo in collaborazione con il Comune.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia