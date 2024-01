Francesco Farese verso il Gruppo Misto. E’ questione di giorni, fors’anche di ore, ma il consigliere comunale, ormai ex mastelliano, si appresta ad ufficializzare la sua nuova posizione in consiglio comunale.

L’alternativa consisterebbe nell’adesione al Partito democratico, formazione politica già individuata dallo zio, il consigliere regionale Gino Abbate, per proseguire la sua attività politica. Ma, per una scelta definitiva c’è tempo, ragiona Farese, nel frattempo il Gruppo Misto costituisce la soluzione ottimale, che consente libertà di azione e, nel contempo, di riflettere. Ieri mattina, il consigliere ha preso parte alla commissione bilancio, ma il problema della rappresentanza non si è ancora posto.

