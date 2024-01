Esaurita la breve pausa in concomitanza con le festività natalizie, è arrivato il momento di tornare a fare sul serio. Lo impone il calendario che sin dall’inizio del nuovo anno dispiega un programma ricco di impegni. Decisivi, se non per tutti, sicuramente per il Benevento che con il passar delle settimane capirà se ci saranno margini per poter rientrare nella corsa per la promozione diretta o se invece dovrà preoccuparsi di ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia dei play off.

