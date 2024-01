Incidenti: 69enne investita nel Lecchese, è in condizioni gravi

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Una donna di 69 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto a Robbiate, nel Lecchese. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 di oggi.

La donna stava percorrendo a piedi via San Sebastiano Colleoni, quando è stata travolta da un veicolo che non è riuscito ad evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu con un elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza, oltre alle forze dell’ordine.

La signora ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.