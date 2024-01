Roma, 4 gen (Adnkronos) – Nel 2023 “ce ne sono stati diversi di momenti complessi, così come belli e entusiasmati. Quando riesco a stare veramente in mezzo alla gente, lì si vive una realtà molto diversa. Per chi come me ha bisogno del consenso dei cittadini vedere quel supporto, la gente che ti incita, che capisce, che ce la stai mettendo tutta….l’unica benzina possibile è quando riesco a stare in mezzo alla gente. Questo mi rende contenta”. Lo ha detto Giorgia Meloni.