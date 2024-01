Roma, 4 gen (Adnkronos) – Un confronto Tv con la Schlein? “Volentieri, credo sia normale. E’ giusto che il presidente del Consiglio si confronti con il leader dell’opposizione prima della campagna elettorale per le europee. Non mi sono mai sottratta, non lo farò stavolta. Anche se non credo dovrebbe essere solo sulla condizione delle donne, i leader politici si occupano di tutte le materie”. Lo ha detto Giorgia Meloni.