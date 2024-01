Roma, 4 gen (Adnkronos) – “Lungaggini burocratiche e tempi della giustizia. Sono due riforme che servono, su burocrazia e giustizia, le considero due priorità per il prossimo anno. Non è facile, le opposizioni si fanno sentire ma se non ci prova un governo con la maggioranza che abbiamo noi, con la stabilità, ci sarà poca speranza di fare di più”. Lo ha detto Giorgia Meloni.