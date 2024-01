L’ex Comune di piazza IV Novembre, sebbene la facciata suggerisca un intervento di recupero arrivato al capolinea, in realtà necessita di ulteriori interventi. Ce ne siamo occupati in diverse occasioni sulle nostre pagine: il piano terra è stato utilizzato in diverse occasioni – vedi ad esempio la concessione a privati per gli eventi di Natale del 2022 -, e più in generale il palazzo ha ospitato diverse esposizioni; tuttavia in particolare ai piani superiori c’è bisogno di lavori per consegnare una struttura pienamente fruibile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia