Rai: Meloni, accompagna crescita Italia, servizio pubblico garanzia democrazia’**

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Settant’anni fa la Rai iniziava le sue trasmissioni e da quel momento non ha mai cessato di accompagnare il processo collettivo di crescita e cambiamento culturale, sociale e civile. Colgo l’occasione di quest’importante anniversario per ringraziare la Rai del lavoro che da 70 anni svolge nel narrare la nostra Nazione”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Oggi il Servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, pur in un mercato fortemente diversificato, resta garanzia di pluralismo e democrazia, e trova ancora il suo fondamento -conclude la premier- nella vocazione di settant’anni fa”.