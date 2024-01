Partiti: Bonifazi, ‘dati finali 2xmille, Iv cresce e supera 1mln valore risorse’

Roma, 3 gen (Adnkronos) – “Grazie! Sono arrivati i dati finali del 2×1000. E Italia Viva cresce sia come numero di opzioni (+10% da 52mila a 57mila), sia come valore assoluto di risorse passando da 970mila a 1 milione e 135mila euro (+17%)”. Lo scrive su Twitter Francesco Bonifazi, deputato di Iv.

“E’ un risultato magnifico! Il dato è importante anche perché purtroppo quest’anno abbiamo dovuto registrare l’assurda rottura del Terzo Polo. E mi sembra interessante notare come Italia Viva cresca rispetto allo scorso anno, a differenza di altri”, sottolinea ancora Bonifazi.

Noi diciamo GRAZIE ed avanti tutta. I quasi 60mila contribuenti meritano un 2024 di impegno e di duro lavoro! Avanti, grazie