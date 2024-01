Trotta Bus Sevices Spa, TMP Srl o A. J. Mobilità Srl di Spoleto: sarà una di queste tre società ad avere la prelazione all’esito della gara per la gestione del sistema dei parcheggi a Benevento per i prossimi dieci anni. Alla scadenza della manifestazione di interesse, fissata per le 13 di ieri, queste le ditte che si sono proposte per gestire i 1.926 stalli blu. Dopodiché, dichiarato eventualmente il pubblico interesse rispetto alle proposte, sarà espletata la gara per l’affidamento, sulla base del sistema dell’offerta migliorativa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia