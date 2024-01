Arrivasse una proposta allettante, sarebbero tutti liberi di firmare sin da ora un precontratto con un’altra società. Il riferimento è ai nove calciatori che attualmente fanno parte dell’organico del Benevento e che hanno il contratto in scadenza al termine della stagione in corso. Non pochi, considerando che rappresentano quasi un terzo degli elementi a disposizione di Gaetano Auteri e che tra questi c’è anche chi nella prima parte di stagione è stato un vero e proprio punto fermo.

