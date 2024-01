Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Il problema non sono gli immigrati, ma la loro gestione. Gli immigrati possono essere una risorsa se arrivano legalmente e in modo che sia gestibile il flusso. Meloni ha posto per la prima volta in Ue il problema e qualcosa si muove”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista a ‘La Stampa’.