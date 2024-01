Caso Saguto: ex giudice resta in carcere, per il marito disposto ricovero in ospedale

Palermo, 3 gen. (Adnkronos) – L’ex giudice Silvana Saguto resta in carcere. Mentre per il marito Lorenzo Caramma è stato disposto il ricovero in un ospedale palermitano. Deve sottoporsi a un intervento chirurgico. E’ quanto scrive il sito di informazione ‘Live Sicilia’. Sono le decisioni prese dal Tribunale di sorveglianza di Palermo che, nei giorni scorsi, ha confermato nel caso dell’ex giudice il provvedimento del magistrato di sorveglianza, rigettando l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena per incompatibilità col carcere. Secondo la difesa, Saguto ha gravi problemi di salute. Di diverso avviso i giudici.