Inevitabile la constatazione: Gigi Scarinzi è predestinato al ruolo da protagonista. Che, di frequente, interpreta in avvio ed in chiusura d’anno, preferibilmente. Anche a fine 2023, non si è smentito ma, almeno stavolta, ne avrebbe fatto volentieri a meno in quanto gli è stata contestata una presunta incompatibilità fra l’attività professionale – responsabile di unità operativa semplice dell’Asl – e la funzione di consigliere comunale. Anomalia che l’Azienda sanitaria ha spedito a palazzo Mosti a tarda sera degli ultimi giorni dell’anno, nonostante il parere dell’Anac sia datato 6 dicembre.

