Camminava lungo la strada provinciale che congiunge Sant’Agata de’ Goti con Moiano. A piedi e nel buio pesto della notte. Solo il buon senso di Gennaro, cittadino di Sant’Agata de’ Goti, ha evitato che si registrasse l’ennesima tragedia della strada. È la sera del 30 dicembre, sono da poco passate le ore 22:30 quando Gennaro, che sta viaggiando lungo la strada in questione in direzione Sant’Agata de’ Goti, nota che nel versante opposto – vale a dirsi verso Moiano – sta camminando a bordo corsia un uomo con una deambulazione non normale.

