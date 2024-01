Corte Conti: Foti (FdI), ‘inquietante giudizio Degni su Toni Negri’

Roma, 2 gen (Adnkronos) – “Ma il Marcello Degni che dice che la sua imparzialità non e’ in discussione e’ lo stesso magistrato che, in un post di un paio di settimane fa, dopo avere precisato di leggere Il Manifesto fin dal primo numero, definisce Toni Negri un maestro attivo?”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera.

“Ma davvero un magistrato, ancorché contabile, può ritenere “maestro” un condannato con sentenza definitiva a 12 anni di reclusione anche per l’accusa di associazione sovversiva? Escludendo che la qualifica di “maestro attivo” Degni la possa avere conferita a Toni Negri sul piano giuridico, pare evidente che il suo e’ e rimane un inquietante giudizio politico. La qual cosa e’ inaccettabile per chi e’ poi chiamato a dovere giudicare con terzietà. Non un minuto in più Degni alla Corte dei Conti!”, aggiunge Foti.