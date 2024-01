Il mercato è alle porte, ma il Benevento non ha fretta, sebbene abbia diverse esigenze tecniche da dover assecondare, dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Da oggi tutte le squadre professionistiche italiane potranno depositare i contratti dei nuovi acquisti, ma il club di via Santa Colomba con ogni probabilità prenderà tempo prima di regalare qualche rinforzo al tecnico Auteri. Che da parte sua ha già indicato i ruoli in cui necessiterebbe di nuovi innesti, ma che al tempo stesso ha anche chiesto di poter valutare bene le risorse tecniche che ha a disposizione, prima di prendere una decisione definitiva su chi potrà continuare a far parte del progetto e chi invece dovrà necessariamente cambiare aria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia