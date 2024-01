Area giochi alla Spina Verde già vandalizzata, l’assessore: “Vergognatevi”

“A quegli incivili che hanno imbrattato i cartelloni del parco giochi appena inaugurato alla Spina Verde … vorrei dire che il danno lo hanno fatto a tutta la città … Vergognatevi …!!! Prendersela con un parco giochi per bambini che non hanno colpe!!! Perché?!Perché?!”. L’empito di indignazione espresso sui social, dall’Assessore all’Ambiente di Benevento, il medico Alessandro Rosa, che fin dall’inizio del suo mandato ha profuso particolare impegno sulle aree gioco per l’infanzia e per presidi anche per piccini diversamente abili, al loro interno, con diverse nuove installazioni e riqualificazione di altre.

