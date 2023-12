Mo: Idf arresta 16 persone in Cisgiordania

Ramallah, 31 dic. (Adnkronos) – Almeno 16 persone sono state arrestate dalle forze israeliane in Cisgiordania nel corso di raid notturni dell’Idf. Lo ha affermato in un comunicato il Club dei Prigionieri Palestinesi.

I raid hanno avuto luogo in tutta la Cisgiordania, comprese Nablus e Hebron, ha affermato il gruppo per i diritti dei prigionieri.

Il numero totale di arresti effettuati dalle forze israeliane dal 7 ottobre ammonta a 4.876, aggiunge la nota.