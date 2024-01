Mattarella: Rampelli, ‘bene richiamo a periferie cuore pulsante Italia’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Quello del Presidente della Repubblica Mattarella è un messaggio di speranza al quale tutti, dalle istituzioni rappresentative ai corpi intermedi si devono ispirare per dare concretezza ai principi della nostra Costituzione, troppo spesso solo declamati: libertà, dignità sociale, sviluppo. Solo così la nazione può diventare Stato e riscoprire quello spirito comunitario che gli eventi hanno consumato. In particolare ritengo sia importante il riferimento che il Capo dello Stato ha fatto sulle periferie, luoghi nel quali vivono oltre 13 milioni di italiani lasciati nell’incuria e nella desolazione, ma che sono i nuovi centri vitali su cui si costruisce la società del futuro, con i suoi pregi e i suoi tanti difetti. Periferie come cuore pulsante dell’Italia”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia, e vicepresidente della Camera.