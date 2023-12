Mattarella: grazie a Papa Francesco per instancabile Magistero’**

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Occorre coraggio per ascoltare. E vedere -senza filtri– situazioni spesso ignorate; che ci pongono di fronte a una realtà a volte difficile da accettare e affrontare. Come quella di tante persone che vivono una condizione di estrema vulnerabilità e fragilità; rimasti isolati. In una società pervasa da quella ‘cultura dello scarto’, così efficacemente definita da Papa Francesco. Cui rivolgo un saluto e gli auguri più grandi. E che ringrazio per il suo instancabile Magistero”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale messaggio di fine anno.