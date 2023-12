Mattarella: Gasparri, ‘mettere in pratica ogni giorno sue indicazioni’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “‘La democrazia è fatta di esercizio di libertà. Non dobbiamo farci vincere dalla rassegnazione’. Richiami giusti e saggi del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricordato tutte le emergenze del nostro tempo nel suo messaggio agli italiani. Dalla volontà di pace, in un mondo devastato dai conflitti, alla attenzione ai temi del lavoro, della violenza contro le donne, del ruolo essenziale dei giovani e degli anziani. E attenti a non vivere solo nella dimensione social, essere consapevoli che partecipare è un diritto, non solo un dovere, facendo sì che le rivoluzione dell’intelligenza artificiale non distrugga la dimensione umana e rispetti la persona e i suoi diritti. Mille sfide da affrontare all’insegna della doverosa solidarietà e della unità della nostra Repubblica. Indicazioni di Mattarella da mettere in pratica ogni giorno”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.