Mattarella: Crosetto, ‘rafforzare impegno per difendere libertà e per futuro pace’**

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea la necessità di rafforzare il nostro impegno per difendere la libertà, i principi democratici e assicurare un futuro di pace”. Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Come sempre, il suo -aggiunge l’esponente dell’Esecutivo- è un messaggio lungimirante, che coglie la delicatezza della situazione internazionale, tesa e funestata da crisi profonde e conflitti sanguinosi. La pace e la diplomazia restano la via maestra, ma la pace e la democrazia, quando necessario, vanno difese, come fa con fierezza il popolo ucraino. L’Italia, l’Europa e la quasi totalità dei Paesi sostengono l’Ucraina e rifiutano l’aggressione e la violenza come forma di soluzione dei conflitti e delle crisi attuali. É proprio per questo che auguriamo al nostro Paese, all’Europa e al mondo intero un anno nuovo all’insegna della solidarietà, della pace e del rispetto reciproco.”

“É, importante, quasi doveroso, riconoscere il lavoro e il valore dei nostri militari, in patria e all’estero, come ha fatto il Presidente Mattarella nel suo discorso. Sosteniamo il diritto di Israele di difendersi dalla furia del terrorismo, cieco e cinico, ma non siamo insensibili alle richieste del popolo palestinese, cercando di lenirne le sofferenze, con il nostro personale medico presente sulla nostra nave ospedale”.

“In questo nuovo anno, auspichiamo che le armi possano tacere e gli sforzi internazionali abbiano successo avvicinandoci alla fine delle ostilità. La pace, la libertà, la democrazia sono pilastri fondamentali dell’identità italiana ed europea: tutti noi dobbiamo lavorare per raggiungerle e difenderle. Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo messaggio a nome delle donne e degli uomini della Difesa. Spero -conclude Crosetto- che il nostro impegno, l’impegno delle Forze Armate, porti a un futuro in cui i valori democratici, di libertà e di rispetto reciproco siano le fondamenta per la promozione della pace”.