Cina: Xi, ‘abbracciamo il mondo perseguendo lo sviluppo’

Pechino, 31 dic. (Adnkronos/Xinhua) – Pur perseguendo il suo sviluppo, la Cina ha anche abbracciato il mondo e ha adempiuto alle proprie responsabilità come grande Paese. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel suo messaggio per il Capodanno 2024.

Xi ha sottolineato che la pace e lo sviluppo rimangono la tendenza di fondo, non importa come il panorama globale può evolversi e solo la cooperazione per il reciproco vantaggio può dare risultati. Nel 2023, la Cina ha tenuto il vertice Cina-Asia centrale e il terzo forum sulla via della seta per la cooperazione internazionale e ha ospitato leader di tutto il mondo in numerosi eventi diplomatici, ha osservato Xi.

“Ho anche visitato numerosi paesi, partecipato a conferenze internazionali e incontrato molti amici, vecchi e nuovi. Ho condiviso la visione della Cina e rafforzato le intese comuni con loro”, ha aggiunto Xi.