L’Università del Sannio ha reso pubblica la formalizzazione della chiusura della procedura di avviso pubblico per le offerte d’acquisto per l’ampia porzione di propria proprietà del complesso tra via Calandra e via Paolella, che fino a qualche anno fa ospitava le allora facoltà di Giurisprudenza e Scienze Statistiche nonché corsi di Scienze Economiche e Aziendali oltre che tuttora in altra porzione la sede centrale del Liceo “Guacci”.

