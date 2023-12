Voce pacata ma al tempo stesso indignata quella di un familiare di una donna di 78 anni ricoverata per due volte in pronto soccorso nel corso del mese di dicembre, e per due volte lasciata in barella, sostanzialmente allettata nel reparto d’emergenza e mai trasferita in reparto ordinario, per cure cliniche e approfondimenti medici in un contesto più adeguato alla condizione di una signora anziana e con diverse patologie, in particolare una di tipo neurologico, come segnalatoci dal congiunto.

