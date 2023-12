Neppure il tempo di fregiarsi, sia pur per pochi minuti, del doppio incarico che Oberdan Picucci, appena delegato dal sindaco a presiedere la Fondazione Città Spettacolo, si era già dimesso dal consiglio di amministrazione della Gesesa. Peraltro, quello occupato era retribuito, a fronte della totale gratuità di componente cda della Fondazione. Composto, oltre che dal presidente (sindaco o suo delegato) da Ferdinando Creta, Romilda Lombardi, Massimiliano Nave, Romolo Maria Salvione e Domenico Zerella, che ne sarà vice presidente. In precedenza, si ricorderà, Mastella aveva individuato la cinquina del comitato di indirizzo, della quale fanno parte il maestro del giallo italiano Maurizio de Giovanni, il sannita di Paduli Mimmo Paladino, artista, pittore, scultore e incisore, tra i principali esponenti della Transavanguardia italiana, Giuseppe D’Avino di Strega Alberti Benevento Spa, ex presidente di Confindustria Benevento e componente del comitato direttivo del Premio Strega. Inoltre, l’avvocato e saggista Mario Collarile e Rossella Del Prete docente dell’Università del Sannio e, nella precedente consiliatura, assessora alla Cultura al Comune di Benevento. Con l’ex assessore alla Cultura Oberdan Picucci, ricostituisce una coppia consolidata Renato Giordano, nel ruolo di direttore della Fondazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia