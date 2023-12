Le rivoluzioni in panchina segnano spesso un nuovo inizio per tutti, anche per chi ha sempre svolto un ruolo da certezza. Accadrà lo stesso anche in casa Benevento con il ritorno di Gaetano Auteri, già al lavoro per disegnare un nuovo vestito tattico che si adatti alle misure della sua seconda Strega. La prima l’ha vista diventare protagonista del girone C di Serie C con il suo marchio di fabbrica, il 3-4-3, un modulo che chiede sforzi importanti dal punto di vista atletico e che sa concedere rischi in ottica difensiva. Ma i pregi sono condensati tutti nel reparto avanzato, nella linea d’attacco e nell’imprevedibilità degli uomini chiave giallorossi.

