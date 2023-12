Non ha avuto successo la procedura assunzioni per dieci dirigenti medici specialisti in urgenza ed emergenza da immettere nella rete del 118 dell’Asl Benevento, dove da alcuni mesi è in corso una rimodulazione del servizio di trasporto infermi con ambulanze demedicalizzate e non a caso, ma proprio in relazione a un numero non ottimale di professionisti in servizio: alla fine delle diciotto candidature iniziali sono rimasti otto assunti ma sette di loro erano già in servizio come convenzionati, dunque cambio per loro status lavoro ma con quasi nessuna forza nuova per la rete 118 con un solo medico già non in servizio precedentemente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia