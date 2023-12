Le idee di Auteri per scuotere una squadra finita in una spirale negativa di risultati e prestazioni senza precedenti. Per rimettere in corsa una formazione capace di vincere una sola delle ultime sette partite disputate – tra l’altro perdendone quattro – il tecnico siracusano è pronto a rispolverare quello che da tempo è diventato il suo marchio di fabbrica. E’ noto che, salvo rare eccezioni anche recenti, il disegno tattico legato al nome del nuovo allenatore della Strega è sicuramente rappresentato dal 3-4-3 ed è così che pare orientato a impostare anche la versione 2.0 del suo Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia