2023: un anno di politica, Meloni-Schlein donne al comando, addio a Napolitano e Berlusconi

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Primo anno di Giorgia Meloni presidente del Consiglio, mentre alla segreteria del Pd, il principale partito d’opposizione, viene eletta a sorpresa Elly Schlein. Due donne quindi ai vertici della politica italiana, che nel 2023 dice addio a Silvio Berlusconi, che con la sua discesa in campo ha sancito la nascita del bipolarismo, e a Giorgio Napolitano, primo Presidente della Repubblica ad essere rieletto e per 70 anni protagonista nelle Istituzioni.

14 gennaio - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla convention di Fratelli d’Italia a Milano: “avremo cinque anni di lavoro, nonostante i tentativi di buona parte dell’opposizione, e non solo, di fare qualsiasi cosa per mettere i bastoni tra le ruote”.

24 gennaio – Si insedia il nuovo Csm: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “l’ndipendenza del magistrati è un pilastro della democrazia”. Berlusconi: “la riforma della giustizia è necessaria”.

31 gennaio – Mentre l’anarchico Alfredo Cospito è in sciopero della fame per chiedere la revoca del 41 bis, alla Camera è scontro dopo che il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, accusa alcuni parlamentari Pd che hanno compiuto visite in carcere di voler sostenere la battaglia contro il regime del carcere duro. La replica: stai rivelando informazioni coperte da segreto. A fornirgliele sarebbe stato un altro esponente di Fratelli d’Italia, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, che poi finirà rinviato a giudizio.

2 febbraio – Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sull’Autonomia.

7 febbraio – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assiste alla serata inaugurale del Festival di Sanremo.

12 febbraio – Silvio Berlusconi critica Giorgia Meloni: “da premier non avrei parlato con Zelensky”. Palazzo Chigi: “il sostegno a Kiev è convinto”.

13 febbraio – Vittoria del centrodestra alle elezioni regionali di Lombardia e Lazio: rispettivamente, alla presidenza confermato Attilio Fontana ed eletto Francesco Rocca.