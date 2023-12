2023: SocialData/Adnkronos, Meloni più citata sui social, politica tra temi più discussi sul web**

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Nell’anno che sta per concludersi, la politica rimane un argomento centrale nelle dinamiche delle conversazioni degli utenti italiani sui social, categoria citata nelle conversazioni ben 258 milioni di volte, seconda soltanto a intrattenimento e sport. A rivelarlo è il rapporto ‘2023 – Un anno di web e social network’, realizzato da SocialData in esclusiva per Adnkronos. L’analisi riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 dicembre di quest’anno.

Governo (3,2M), Partiti (945K) e Leader (874K) sono i soggetti più attenzionati dagli utenti, così come la loro sfera di influenza su argomenti delicati come Sicurezza (563K), Giustizia (450K) e Istruzione (350K). Minore è l’attenzione al momento sui temi più europei, ma il trend è destinato a invertirsi nell’anno venturo e più in dettaglio con l’approssimarsi delle elezioni europee.

Tra i politici è invece Giorgia Meloni la più citata (1,1M), seguita da Matteo Salvini (851K) e Matteo Renzi (409K). Il nome della premier è stato anche quello in grado di generare più interazioni: oltre 248 milioni. Dietro di lei Matteo Salvini (69M) ed Elly Schlein (47,4M). Attilio Fontana è invece il governatore più citato su web e social nel 2023 (289K). Il presidente della Regione Lombardia stacca Stefano Bonaccini (195K) e Vincenzo De Luca (110K).

E ancora: la scomparsa di Silvio Berlusconi è stata quella che ha commosso maggiormente i social nel 2023: oltre 672K le conversazioni rilevate, con un volume sei volte maggiore rispetto alle conversazioni sulla scomparsa di Giorgio Napolitano. La notizia della sua scomparsa è stata inoltre quella in assoluto più commentata nel mese di giugno.