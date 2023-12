Ieri mattina, militari della stazione carabinieri di Benevento insieme a quelli del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento hanno deferito un 41enne del posto (A.L. difeso dall’avvocato Fabio Russo) ved una 35enne residente nell’agrigentino ma da alcuni mesi domiciliata in Benevento, per il reato di furto aggravato appunto in un locale del centro storico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia