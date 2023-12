L’usato sicuro. Nel senso che il sindaco di Benevento ha optato per l’esperienza e le capacità di Antonella Moretti, architetto già in forza all’Ufficio tecnico dell’Ente, ritenendole bastevoli a svolgere adeguatamente un incarico vitale in ogni municipio, quello di dirigente del settore “Urbanistica” a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni.

